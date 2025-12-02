December 2, 2025
Plains Cree and Inuktitut versions follow.
Hockey Night in Canada in Cree and Inuktitut is geared up and ready to go with a new series of games airing on both APTN and APTN Languages:
- Saturday, January 10, 2026 in Inuktitut: Vancouver Canucks at Toronto Maple Leafs, 7 p.m. ET
- Saturday, January 31, 2026 in Inuktitut: New Jersey Devils at Ottawa Senators, 7 p.m. ET
- Saturday, February 28, 2026 in Inuktitut: Calgary Flames at Los Angeles Kings, 7 p.m. ET
- Saturday, March 14, 2026 in Plains Cree: San Jose Sharks at Montreal Canadiens, 7 p.m. ET
- Saturday, March 28, 2026 in Plains Cree: Vancouver Canucks at Calgary Flames, 10 p.m. ET
- Saturday, April 11, 2026 in Plains Cree: Philadelphia Flyers at Winnipeg Jets, 7 p.m. ET
Returning with the call are David Ningeongan, Pujjuut Kusugak and Robert Kabvitok for the games in Inuktitut, and Clarence Iron, Earl Wood, John Chabot and Jason Chamakese for the games in Plains Cree. APTN, in partnership with Sportsnet, is thrilled to continue celebrating Indigenous languages, expanding representation in sports broadcasting and connecting hockey fans from coast to coast to coast.
Missed any of the action? We’ve got you covered. Watch next-day repeats on APTN Languages.
– 30 –
Media Contact:
Joëlle Saltel
Manager of Communications, APTN
(431) 557-9909
[email protected]
Plains Cree version:
KIHCI WÎHTAMÂKÊWIN: “Sôniskwâtahikêwin kânata isi nêhiyawêwin êkwa ayaskîmowin”
sôniskwâ ahikêw isi APTN êkwa APTN pîkiskwêwina!
sôniskwâtahikêwin kânata isi nêhiyawêwin êkwa ayaskîmowin êwako nêhpêmîw mîna kwayâcihowak ta-sôniskwâtahikêcik asici oskayi-nahawâscikêwin mêtawêwina nanapo isi APTN êkwa APTN pîkiskwêwina:
- nikotwâso-kîsikâw, kisê-pîsim 10, 2026 isi ayaskîmowin: Vancouver Canucks êkwa Toronto Maple Leafs, 7 p.m. ET
- nikotwâso-kîsikâw, kisê-pîsim 31, 2026 isi ayaskîmowin: New Jersey Devils êkwa Ottawa Senators, 7 p.m. ET
- nikotwâso-kîsikâw, mikisiwi-pîsim 28, 2026 isi ayaskîmowin: Calgary Flames êkwa Los Angeles Kings, 7 p.m. ET
- nikotwâso-kîsikâw, niski-pîsim 14, 2026 isi paskwâwinîmowin: San Jose Sharks êkwa Montreal Canadiens, 7 p.m. ET
- nikotwâso-kîsikâw, niski-pîsim 28, 2026 isi paskwâwinîmowin: Vancouver Canucks êkwa Calgary Flames, 10 p.m. ET
- nikotwâso-kîsikâw, ayîki-pîsim 11, 2026 isi paskwâwinîmowin: Philadelphia Flyers êkwa wînipêk Jets, 7 p.m. ET
Ka-takosiniwak asici têpwâcikêwin êkwâniki David Ningeongan, Pujjuut Kusugak êkwa Robert Kabvitok kiki mêtawêwina isi ayaskîmowin, êkwa Clarence Iron, Earl Wood, John Chabot êkwa Jason Chamakese kiki mêtawêwina isi paskwâwinîmowin. APTN, wiciwâkanihtowin asici Sportsnet, môcikêyihtam ta-âhkami mîyawâtahk nêhiyawêwina, yahkipitam nôkosîstamowin isi mêtawêwin âcimowin ka-nôkohtâcik mîna âkwâpitisowan sôniskwâtahikêwin okanawâpahkêwak akâmaskîhk.
kî-patahên cî mâmawohkamâkêwin? kiwîcihitinân. wâpahta kîhtwâm-kîsikâw mêtawêwina ita APTN pîkiskwêwina.
Inuktitut version:
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᓂᖓ:
“ᕼᐋᑭ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐅᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ”
ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᖅ APTN-ᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ APTN ᐅᖃᐅᓯᑎᒍᑦ!
ᕼᐋᑭ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐅᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐋᖅᕿᒃᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕈᖕᓇᖅᓯᔪᖅ ᓄᑖᑦ ᕿᑎᒃᑐᑦ ᑕᑯᒃᓴᓂᐊᕐᓗᑎᒃ APTN-ᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ APTN ᐅᖃᐅᓯᑎᒍᑦ:
- ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥᑦ, ᑕᖅᖀᓐᓇᕐᔪᐊᖅ 10, 2026-ᒥᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ: ᕚᓐᑰᕙ ᑲᓇᒃᔅ ᑐᕌᓐᑐ ᒦᐳᓪ ᓖᕝᔅ-ᑯᓐᓂᑦ, 7-ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᖓᒍᑦ
- ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥᑦ, ᑕᖅᖀᓐᓇᕐᔪᐊᖅ 31, 2026-ᒥᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ: ᓂᐅ ᔫᓯ ᑎᐊᕗᓪᔅ ᐋᑐᕚ ᓴᓂᑐ-ᒃᑯᓐᓂᑦ, 7-ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᖓᒍᑦ
- ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥᑦ, ᐊᕗᓐᓂᕕᒃ 28, 2026 -ᒥᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ: ᑭᐅᓪᒍᕆ ᕕᓖᒻᔅ ᓛᔅ ᐋᓐᔨᓕᔅ ᑭᖕᔅ-ᑯᓐᓂᑦ, 7-ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᖓᒍᑦ
- ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥᑦ, ᓇᑦᑎᐊᑦ 14, 2026-ᒥᑦ ᐱᓖᓐᔅ ᐅᓇᓕᖅᑎᑐᑦ: ᓵᓐ ᕼᐆᓰ ᒪᓐᑐᕆᐊᓪ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐᔅ-ᑯᓐᓂᑦ, 7-ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᖓᒍᑦ
- ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥᑦ, ᓇᑦᑎᐊᑦ 28, 2026-ᒥᑦ ᐱᓖᓐᔅ ᐅᓇᓕᖅᑎᑐᑦ: ᕚᓐᑰᕙ ᑲᓇᒃᔅ ᑭᐅᓪᒍᕆ ᕕᓖᒻᔅ-ᑯᓐᓂᑦ, 7-ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᖓᒍᑦ
- ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥᑦ, ᑎᕆᒡᓗᐃᑦ 11, 2026-ᒥᑦ ᐱᓖᓐᔅ ᐅᓇᓕᖅᑎᑐᑦ: ᐱᓕᑎᐅᓪᕕᐊ ᕙᓚᐃᔪᔅ ᐅᐃᓂᐲ ᔨᐊᑦᔅ-ᑯᓐᓂᑦ, 7-ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᖓᒍᑦ
ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑕᐃᕕᑦ ᓂᖏᐅᖓᓐ, ᐳᔾᔫᑦ ᑯᓱᒐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᕈᐊᐳᑦ ᖃᕝᕖᑦᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᓂᑦ,
ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓕᐅᕆᐊᓐᔅ ᐊᐃᕋᓐ, ᐆᕐᓪ ᕗᑦ, ᔮᓐ ᑦᓴᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔭᐃᓴᓐ ᑦᓴᒪᑮᑦ ᐱᓖᓐᔅ ᐅᓇᓕᖅᑎᑐᑦ. APTN, ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑉᓗᒋᑦ Sportsnet, ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᓂᖓ ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ, ᐊᒥᓱᙳᕆᐊᕐᓗᑎᒃ ᕿᑎᒃᑐᓂᑦ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᕼᐋᑭᒥᑦ ᑕᐅᑐᒍᒪᓲᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ.
ᕿᑎᒃᑐᓂᒃ ᑕᐅᑐᓚᐅᖏᑉᐱᑦ? ᐱᓯᒪᔭᕗᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᒃᑎᒃ. ᑕᐅᑐᒡᓗᒋᑦ ᖃᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᑦ APTN ᐅᖃᐅᓯᖏᑦᑎᒍᑦ.