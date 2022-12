Hockey Night in Canada in Cree is gearing up for a stellar year as it returns to APTN!

In partnership with Sportsnet, APTN will broadcast five NHL games in Cree*:

Saturday, Dec. 10, 2022 – Calgary Flames vs. Toronto Maple Leafs – 7 p.m. ET / 4 p.m. PT

Saturday, Jan. 21, 2023 – Edmonton Oilers vs. Vancouver Canucks – 10 p.m. ET / 7 p.m. PT

Saturday, Feb. 25, 2023 – Ottawa Senators vs. Montreal Canadiens – 7 p.m. ET / 4 p.m. PT

Saturday, March 4, 2023 – Edmonton Oilers vs. Winnipeg Jets – 7 p.m. ET / 4 p.m. PT

Saturday, April 1, 2023 – Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators – 7 p.m. ET / 4 p.m. PT

*Please note, schedule is subject to change

Sportsnet and APTN are proud to bring sports back to APTN, promoting and preserving Indigenous voices and languages. Eager fans across the country can look forward to a brand-new season of pulse-pounding action delivered in Plains Cree, with play-by-play commentary by Clarence Iron, host Earl Wood and analysts John Chabot and Jason Chamakese.

The Hockey Night in Canada in Cree crew will be available for media interviews on December 8 and 9, 2022. Interviews must be coordinated in advance. Please refer to media contact info below.

For more information about Hockey Night in Canada in Cree, visit Hockey Night in Canada in Cree | APTN.

– 30 –

Media Contact:

Joëlle Saltel

Manager of Communications, APTN

(431) 557-9909

[email protected]

Sôniskwâtahikêwin pîhci Kânata isi Nêhiyawêwin kâwi wî-pêcikâtêw ispîhk Manitowi-kîsikani-pîsim mitâtaht akimihci ita APTN

Sôniskwâtahikêwin Pîhci Kânata isi Nêhiyawêwin kwayâtan kiki kotak mâmaskâci-askiy kâwi ka-takosinômakahk isi APTN!

Nîsôhkamâkêwin asici Sportsnet, APTN ta-pîkiskwêmohtâw niyânan NHL sôniskwâtahikêwina isi Nêhiyawêwin*:

Nikotwâsiko-kîsikâw Manitowi-kîsikani-pîsim mitâtaht akimihci, 2022 – Calgary Flames asicâyihk Toronto Maple Leafs – têpakohp tipahikan otâkosiki ET / nêwo tipahikan pôn-âpihtâ-kîsikâki PT

Nikotwâsiko-kîsikâw Kisê-pîsim nîstanaw pêyakosâp akimihci, 2023 – Edmonton Oilers asicâyihk Vancouver Canucks – mitâtaht tipahikan otâkosiki ET / têpakohp tipahikan otâkosiki PT

Nikotwâsiko-kîsikâw Mikisiwi-pîsim nîstanaw niyânanosâp akimihci, 2023 – Ottawa Senators asicâyihk Montreal Canadiens – têpakohp tipahikan otâkosiki ET / nêwo tipahikan pôn-âpihtâ-kîsikâki PT

Nikotwâsiko-kîsikâw Niski-pîsim nêwo akimihci, 2023 – Edmonton Oilers asicâyihk Winnipeg Jets – têpakohp tipahikan otâkosiki ET / nêwo tipahikan pôn-âpihtâ-kîsikâki PT

Nikotwâsiko-kîsikâw Ayîki-pîsim pêyak akimihci, 2023 – Toronto Maple Leafs asicâyihk Ottawa Senators – têpakohp tipahikan otâkosiki ET / nêwo tipahikan pôn-âpihtâ-kîsikâki PT

*Mahti pisiskêyihta, pîsimwasinahikan ta-kî-mêskocipayin

Sportsnet êkwa APTN mamihcisiwak kâwi ta-pêtâcik sôniskwâtahikêwin isi APTN, ta-nîkânipayihtahk mîna ta-pimâchihtahk Nêyihawêwina mîna pîkiskwêwina. Ô-cîhkêyimiwêwak akâmi askiy ta-kî- piyasêyimowak isi osk-âyi ispîhtaskîwin ohci pahkahokowin waskawîwin pimohtatân isi Paskwâwinîmowin, asici têpwêstamakêw Clarence Iron, onâtamâkêw Earl Wood êkwa âcimostakêwak John Chabot êkwa Jason Chamakese.

Ôma Sôniskwâtahikêwin Pîhci Kânata isi Nêhiyawêwin mâmawihitowak ta-kwêyâtisiwak kiki otâcimostâkêw pîkiskwêhêwina ispîhk Manitowi-kîsikani-pîsim ayinânêw êkwa kêkâ-mitâtaht akimihci, 2022. Pîkiskwêhêwina piko ta-kwayâci-osîhtahk. Mahti kiskinawapahta otâcimostâkêw kâhcitiniwêwin kiskêyihtamohiwêwin capasîs.

Kiki ayiwâk kiskêyihtamohiwêwin Sôniskwâtahikêwin Pîhci Kânata isi Nêhiyawêwin ohci, kiyokê Sôniskwâtahikêwin Pîhci Kânata isi Nêhiyawêwin | APTN.

– 30 –

Owîhtamâkêw Kâhcitiniwêwin:

Joëlle Saltel

Opaminikêw ohci Âcimostâkêwin, APTN

(431) 557-9909

[email protected]