Plains Cree and Inuktitut versions follow.

TREATY 1 TERRITORY, WINNIPEG, Man. — APTN and Sportsnet are proud to team up once again to bring NHL hockey back to APTN and now to APTN Languages, expanding the reach of this groundbreaking initiative that celebrates language revitalization and connects fans coast to coast to coast with the game they love. This season, viewers can once again experience Hockey Night in Canada in Cree, with play-by-play commentary from the iconic Clarence Iron, joined by analysts Earl Wood, John Chabot and Jason Chamakese, whose expert insights and lively banter make every game unforgettable. And, for the first time ever, APTN will also broadcast three games in Inuktitut. Hosted by Pujjuut Kusugak, Robert Kabvitok and David Ningeongan, Hockey Night in Canada in Inuktitut is extending the excitement to even more communities in a meaningful way.

Here is this season’s game lineup!

Saturday, Jan. 18, 2025, in Plains Cree : Winnipeg Jets vs. Calgary Flames, 7 p.m. ET for Scotiabank Hockey Day in Canada





Saturday, Feb. 8, 2025, in Plains Cree : Toronto Maple Leafs vs. Vancouver Canucks , 7 p.m. ET

Saturday, Feb. 22, 2025, in Plains Cree : Winnipeg Jets vs. St. Louis Blues, 7 p.m. ET

Saturday, March 8, 2025, in Inuktitut : Edmonton Oilers vs. Dallas Stars, 10 p.m. ET

Saturday, March 22, 2025, in Inuktitut : Ottawa Senators vs. New Jersey Devils, 7 p.m. ET

Saturday, April 12, 2025, in Inuktitut : Montreal Canadiens vs. Toronto Maple Leafs, 7 p.m. ET



“This season of Hockey Night in Canada in Cree and Inuktitut marks an exciting step forward in enhancing Indigenous language content in partnership with Sportsnet,” said Mike Omelus, APTN Executive Director of Content and Strategy. “Expanding the broadcast to include both Plains Cree and Inuktitut showcases our commitment to fostering language revitalization and connecting communities through the power of sport. With the launch of APTN Languages, we’re proud to continue breaking new ground by bringing meaningful content to audiences across the country.”

For more information, please visit the Hockey Night in Canada in Cree and Inuktitut show page.

** Please note that Robert Kabvitok was added to the press release on Jan. 7 and is not listed in the Plains Cree and Inuktitut translated press releases.**



About APTN

APTN launched in 1999 as the first national Indigenous broadcaster in the world. Since then, the network has become a global leader in programming that celebrates the rich diversity of Indigenous Peoples across Turtle Island and beyond. A respected charitable broadcaster, APTN shares authentic stories to Canadian households through basic channel packages via two distinct HD channels: APTN (English and French language programming) and APTN Languages (Indigenous language programming). APTN proudly features over 80% Canadian content and inspires audiences via multiple platforms, including its Indigenous-focused streaming service, APTN lumi.



Media Contact:

Joëlle Saltel

Manager of Communications, APTN

(431) 557-9909

[email protected]

Plains Cree version:

Sôniskwâtahikêwin Kânata ita APTN Ayakaskihtân:

Isi Paskwâwinîmowin kiki Nistwâw Ispîhtaskîwin mîna Êkwâ Asici isi Ayaskîmowin!

TIPAHAMÂTOWINIHK 1 ITASKÎWIN, WÎNIPÊK, Man., KÎSIKÂW — APTN êkwâ Sportsnet mamihcisiwak ta-mâmawohkamâtocik mîna pêyakwâw ta-pimohtatâcik NHL sôniskwâtahikêwin kîhtwâm isi APTN mîna êkwâ isi APTN Pîkiskwêwina, tahki ayiwâk ispîhtayakaskâw ôma ahtisihcikêwin nawaswêwina êkwânima mîyawâtam pikiskwêwin pimâcihtanowin mîna âkwâpitisowak okanawâpahkêwak akâmaskîhk asici mêtawêwin ka-sâkihitâcik. Ôma ispîhtaskîwin, okanawâpahcikêwak sâsamîna pêyakwâw wâpahtamwak Sôniskwâtahikêwin Kânata isi Nêhiyawêwin, asici môcikihiwêwin otâcimowin ohci kiskêyihtâkosiw Clarence Iron, mamawi asici onahîkâsowak Earl Wood, John Chabot êkwâ Jason Chamakese, awanîki sa onahîkâsowin nisitohtamowina mîna wawiyatêyihtâkosiwin mâmaskâtêyihtâkwan. Êkwâ, kiki mitoni nistam, APTN mîna ta-pimohtatâw nisto mêtawêwina isi Ayaskîmowin. Mêkinâniwan ohci Pujjuut Kusugak êkwâ David Ningeongan, Sôniskwâtahikêwin Kânata isi isi Ayaskîmowin êwako âniskôstâwin môcikihiwêwin isi ayiwâk mâmawâyâwinihk mitoni êyikohk kwayaskwêyihcikêwin.

Êwako ôma ispîhtaskîwin at-nîkân mêtawêwina!



Nikotwâso-kîsikâw, Kisê-pîsim 18, 2025, isi Paskwâwinîmowin : Wînipêk Jets asicâyihk Otôskwanihk Flames,

têpakohp tipahikan ET kiki Scotiabank Sôniskwâtahikêwin Kîsikâw pihci Kânata

Nikotwâso-kîsikâw, Mikisiwi-pîsim 8, 2025, isi Paskwâwinîmowin : Toronto Maple Leafs asicâyihk Vancouver Canucks , têpakohp tipahikan ET

Nikotwâso-kîsikâw, Mikisiwi-pîsim 22, 2025, isi Paskwâwinîmowin : Wînipêk Jets asicâyihk St. Louis Blues,

têpakohp tipahikan ET

Nikotwâso-kîsikâw, Niski-pîsim 8, 2025, isi Ayaskîmowin : Amiskwaciy-wâskahikan Oilers asicâyihk Dallas Stars,

mitâtaht tipahikan ET

Nikotwâso-kîsikâw, Niski-pîsim 22, 2025, isi Ayaskîmowin : Ottawa Senators asicâyihk New Jersey Devils,

têpakohp tipahikan ET

Nikotwâso-kîsikâw, Ayîki-pîsim 12, 2025, isi Ayaskîmowin : Montreal Canadiens asicâyihk Toronto Maple Leafs, têpakohp tipahikan ET



“Ôma ispîhtaskîwin ohci Sôniskwâtahikêwin Kânata isi Nêhiyawêwin êkwâ Ayaskîmowin kiskinawâcihcikâtêw mâmaskâci yahkohtêwin nîkânihk mahkisîhcikêwin Nêhiyawêwina pîkiskwâtamowin isi wiciwâkanihtowin asici Sportsnet,” itwêw Mike Omelus, APTN Okimâhkân Opaminikêw ohci Pîkiskwâtamowin êkwâ Pimipayihtâwin. “Yahkipitamowin âcimowin ta-kikinikâtêk nanapo Paskwâwinîmowin êkwâ Ayaskîmowin wâpacikâtêw ni-nâkatêyihtamowinân isi nîkânastâwin pikiskwêwin pimâchihtanowin mîna âniskômohciwin mâmawâyâwinihk sâpô sôhkahtwâwin ohci mêtawêwin. Asici mâcihtâwin ohci APTN Pikiskwêwina, ni-mamihcisinân ta-âhkami nîkânîstamahk isi ta-pêtahk âyîci-pîkiskwâtamowin isi okanawâpahkêwak akâmaskîhk.”

Kiki ayiwâk kiskêyihtamohiwêwin, mahti kiyokê Sôniskwâtahikêwin Kânata isi Nêhiyawêwin êkwâ Ayaskîmowin wâpahta pâskinikêwin.





Ohci APTN

APTN kî-mâcihtân ispîhk 1999 isi nistam nêhiyawêwin âcimowin ka-nôkohtâcik ôma askiy. Aspin ohci, ôma pimohtacikêwin kî-ohpikin isi misiwêskamik onîkânêw isi pimipayihtâwina êkwânima ka-mîyawâtahk wêyôtisîmakan nanâtohkânowin ohci Nêhiyawak akami Mihkinâhk Ministik êkwâ awasitê. Kihcêyimâw kisêwâtotâkêw omêtawêstamâkêw, APTN mâtinamâkêw mâmaskâci âcimowina isi Kânata otasikêwin wîkiwina sâpô wêhci cikâstêpayihcikan mêskocipicikêwin sâpô nîso kîhkâtêyihtâkwanwa HD mêskocipicikêwina: APTN (Akayâsîmowin êkwâ Mistikôsîmowin isi pikiskwêwin pimipayihtâwina) êkwâ APTN Pikiskwêwina (Nêhiyawêwina pimipayihtâwina). APTN mamihcisiw ta- nôkohtâw pâsci 80% Kânata otasikêwin pîkiskwâtamowin mîna sîhkiskawêw okanawâpahkêwa sâpô nanâtohk têhtahokanihk, asici sa Nêhiyaw-itapisiniwin cikâstêpayicikanisihk pimipayihtâwin, APTN lumi.



Wîhtamâkêwin Kâhcitinatowin:

Joëlle Saltel

Otipêyihcikêw ohci Âcimostâkêwina, APTN

(431) 557-9909

[email protected]

Inuktitut version:

ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᕼᐋᑭᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐄᐲᑏᐊᓐ – ᑯᓐᓂᑦ (APTN) ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᖅ :

ᐱᓖᓐᔅ ᑯᕇ – ᑎᑐᑦ (Plains Cree) ᐱᖓᓱᒋᓕᖅᑕᖓᓂᑦ ᐅᑭᐅᑉ ᐃᓚᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ !

ᑐᕇᑎ 1 (Treaty 1) ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᖅ, ᐅᐃᓂᐲᒡ, ᒫᓂᑐᐹ, ᐅᑉᓗᖅ — ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᑦ (APTN) ᐊᒻᒪᓗ Sportsnet-ᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓱᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᓕᕐᒥᖕᒪᑕ NHL ᕼᐋᒃᑭᑦᑐᓕᕆᔩᑦ ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᓐᓄᑦ (APTN) ᐅᑎᖅᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᑦ (APTN) ᐅᖃᐅᓯᖏᑦᑎᒍᑦᑕᐅᖅ, ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᑎᑭᐅᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᓄᑖᖑᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐆᒻᒪᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᐅᓛᕆᔭᖃᖅᑐᓂᑦ ᓇᓂᓗᒃᑖᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᖓᓐᓂᑦ ᕿᑎᒃᑐᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᑦ. ᐅᑭᐅᖅ ᕼᐋᑭᓐᓇᕐᒥᑦ, ᕼᐋᑭᑦᑐᓂᑦ ᑕᐅᑐᒃᑐᑦ ᐃᖅᕿᓕᒃᑎᑐᑦ, ᕿᑎᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᖃᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᖅ ᑭᓕᐅᕆᐊᓐᔅ ᐊᐃᕋᓐ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᐅᓗᓂ, ᐃᓚᐅᓗᓂ ᐆᕐᓪ ᐅᑦ, ᔮᓐ ᑦᓴᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔭᐃᓴᓐ ᑦᓴᒪᑮᔅ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᖃᓪᓗᕆᖕᓂᖏᑦ ᕼᐋᑭᑎᓪᓗᒋᑦ ᐳᐃᒍᓇᙱᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ. ᐊᒻᒪᓗ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᕆᓗᒍ, ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᑦ (APTN) ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᕼᐋᑭᑦᑐᓂᑦ. ᐳᔾᔫᑦ ᑯᓱᒐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᕕᑦ ᓂᖏᐅᖓᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᐅᓗᑎᒃ. ᑲᓇᑕᒥᑦ ᕼᐋᑭᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᓐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ.

ᐅᑯᐊ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᒫᖅᑐᑦ!



ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᖅ , ᑕᖅᖀᓐᓇᕐᔪᐊᖅ 18, 2025, ᐱᓖᓐᔅ ᑯᕇ – ᒥᑦ (Plains Cree): ᐅᐃᓂᐲᒡ (Winnipeg Jets) ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᓪᒍᕆ (Calgary Flames), 7 ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ Scotiabank Hockey Day ᑲᓇᑕᒥᑦ

ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᖅ , ᐊᕗᓐᓂᕕᒃ 8, 2025, ᐱᓖᓐᔅ ᑯᕇ – ᒥᑦ (Plains Cree): ᑐᕌᓐᑐ (Toronto Maple Leafs) ᐊᒻᒪᓗ ᕚᓐᑰᕙ (Vancouver Canucks), 7 ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ

ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᖅ , ᐊᕗᓐᓂᕕᒃ 22, 2025, in ᐱᓖᓐᔅ ᑯᕇ – ᒥᑦ (Plains Cree): ᐅᐃᓂᐲᒡ (Winnipeg Jets) ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐃᓐᑦ ᓘᐃᔅ (St. Louis Blues), 7 ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ

ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᖅ , ᓇᑦᑎᐊᑦ 8, 2025, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ : ᐃᐊᑦᒪᓐᑕᓐ (Edmonton Oilers) ᐊᒻᒪᓗ ᑖᓚᔅ (Dallas Stars), 10 ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ

ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᖅ , ᓇᑦᑎᐊᑦ 22, 2025, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ : ᐋᑐᕚ (Ottawa Senators) ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅ ᔫᓯ (New Jersey Devils), 7 ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ

ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᖅ , ᑎᕆᒡᓗᐃᑦ 12, 2025, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ : ᒪᓐᑐᕆᐋᓪ (Montreal Canadiens) ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᓐᑐ (Toronto Maple Leafs), 7 ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ



“ᐅᑭᐅᖅ ᕼᐋᑭᑦᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐃᖅᕿᓕᒃᑎᑑᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᓯᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᖅᖄᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᑉᓗᑎᒃ Sportsnets-ᑯᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᒪᐃᒃ ᐅᒥᓚᔅ, ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᑦ (APTN) ᐊᖓᔪᖅᖄᖓ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᕆᓂᕐᒧᑦ. “ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᓂᖅ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᔭᐅᑉᓗᑎᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᓖᓐᔅ ᑯᕇ (Plain Cree) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐆᒻᒪᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᑉᑎᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓴᙱᓂᐊᒍᑦ ᓴᖅᕿᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐄᐲᑏᐊᓐ-ᑯᑦ (APTN) ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ, ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᑐᒍᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᑐᓂᒃ ᑕᐅᑐᒃᑎᐅᔪᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ.”

ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ, ᑲᓇᑕᒥᑦ ᕼᐋᑭᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᐊᕐᓗᑎᑦ ᑯᕇᑎᑐᑦ ᐃᖅᕿᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ. https://www.aptn.ca/media-centre/shows/hockey-night-in-canada-in-cree



ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᓐᓂᑦ (APTN)

APTN ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᑦ (APTN) ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ 1999-ᒥᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᑉᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᑐᓄᑦ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ. ᑕᐃᒪᙵᓂᑦ, ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑐᕌᖓᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᖅᑕᖃᐅᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᑑᕐᑐᓪ ᕿᑭᖅᑕᒥᑦ (Turtle Island) ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᑖᓄᑦ. ᐃᒃᐱᒍᓱᒡᕕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑦᑎᓲᑦ, ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᑦ (APTN) ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᐅᓂᑉᑳᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᓄᑦ ᑦᓵᓄᓂᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᒃᑯᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᑎᐊᕐᓇᖅᑐᑦ ᑦᓵᓄᒃᑯᑦ: APTN ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᑦ (APTN) (ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᕌᖓᔪᓕᕆᓂᖅ) ᐊᒻᒪᓗ ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᑦ (APTN) ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ.APTN Languages (ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦᑎᒍᑦ ᑐᕌᖓᔪᓕᕆᓂᖅ). ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᑦ (APTN) ᓴᕆᒪᓱᒃᖢᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ 80% ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐱᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕈᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑕᐅᑐᒃᑎᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓚᐅᑉᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᑐᒥᒃ–ᑕᐅᑐᒐᖃᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᓂᒃ, APTN lumi.



ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ:

ᔪᐃᐅᓪ ᓴᓪᑎᐅᓪ

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐄᐲᑏᐊᓐ–ᑯᑦ (APTN)

(431) 557-9909

[email protected]