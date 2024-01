Plains Cree version follows

Hockey Night in Canada in Cree is geared up and ready to go with an all-new schedule:

Saturday, Jan. 27, 2024 : Toronto Maple Leafs at Winnipeg Jets, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT

Saturday, Feb. 24, 2024 : Calgary Flames at Edmonton Oilers, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT

Saturday, March 30, 2024 : Carolina Hurricanes at Montreal Canadiens, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT

Saturday, April 13, 2024 : Montreal Canadiens at Ottawa Senators, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT

Sportsnet and APTN have teamed up once again to bring NHL hockey back to APTN, an initiative that has seen great success in recent years and that supports APTN’s mandate to foster Indigenous language revitalization. Eager fans across the country can look forward to a brand-new season of pulse-pounding action delivered in Plains Cree, with exciting play-by-play commentary by Clarence Iron. Our team of analysts isn’t just calling the shots; they’re taking you on an adrenaline-fuelled rollercoaster ride through the highs and lows of every period. With a perfect blend of hockey expertise, witty banter and pure passion for the game, Earl Wood, John Chabot and Jason Chamakese turn each matchup into a can’t-miss spectacle.

For more information, please visit the Hockey Night in Canada in Cree show page.

Media Contact:

Joëlle Saltel

Manager of Communications, APTN

(431) 557-9909

[email protected]

Sôniskwâtahikêwin Kânata isi Nêhiyawêwin pê-takohtan ita APTN!

Kisê-pîsim. Pêyakosâp, 2024

Sôniskwâtahikêwin Kânata isi Nêhiyawêwin nêhpêmîw mîna kwayâcihowak asici oskayi-nahawâscikêwin:

Nikotwâso-kîsikâw, Kisê-pîsim. Nîsitanaw têpakohposâp , 2024 : Toronto Maple Leafs êkwa Wînipêk Jets, têpakohp tipahikan ET / nêwo tipahikan PT

: Toronto Maple Leafs êkwa Wînipêk Jets, têpakohp tipahikan ET / nêwo tipahikan PT Nikotwâso-kîsikâw, Mikisiwi-pîsim. Nîsitanaw nêwosâp, 2024 : Calgary Flames êkwa Amiskwaciy-wâskahikan Oilers, mitâtaht tipahikan ET / têpakohp tipahikan PT

: Calgary Flames êkwa Amiskwaciy-wâskahikan Oilers, mitâtaht tipahikan ET / têpakohp tipahikan PT Nikotwâso-kîsikâw, Niski-pîsim nistomitanâw, 2024 : Carolina Hurricanes êkwa Montreal Canadiens, têpakohp tipahikan ET / nêwo tipahikan PT

: Carolina Hurricanes êkwa Montreal Canadiens, têpakohp tipahikan ET / nêwo tipahikan PT Nikotwâso-kîsikâw, Ayîki-pîsim nistosâp, 2024: Montreal Canadiens êkwa Ottawa Senators, têpakohp tipahikan ET / nêwo tipahikan PT

Sportsnet êkwa APTN mâmawihitowak sâsamîna pêyakwâw ta-pêtâcik NHL sôniskwâtahikêwin isi APTN, nîkânastamâkêwin êwako ka-nahipayik kayâhtê mîna êwako sîtoskâm APTN sa itasiwêwin ta-nîkânipayihtahk Nêhiyawêwin pasikônamowin. Cîhkêyihtamwak okanawâpahkêwak akami askiy ta-kî-piyasêyimowak kiki oskayi- ispîhtaskîwin ohci pahkahokowin-waskawîwin ka-pimohtacikêmakahk isi Paskwâwinîmowin, asici môcikihiwêwin otâcimowin ohci Clarence Iron. Nîsôhkamâkêw-otâcimowak namôy piko mosci têpwâtamwak; ê-wî-wayîwahkamikaniyiki môcikihiwêwak sâpô ispimayihk mîna nîhc-âyihk ohci tahtwâw tâhtakowâc. Asici miyo-kiyikawastâwin ohci sôniskwâtahikêwin onahîkâsoin, wawiyatêyihtâkosiwin mîna miyawâtamowin kiki mêtawêwin, Earl Wood, John Chabot êkwa Jason Chamakese kwêskinamwak itahto mawinêhotowin kiki êka ta-patahamin môcikihtâwinihkêwin.

Kiki ayiwâk kiskêyihtamohiwêwi, mahti kiyokê ôta Sôniskwâtahikêwin Kânata isi Nêhiyawêwin wâpahtahiwêwin pâskinikêwin:

https://www.aptn.ca/media-centre/shows/hockey-night-in-canada-in-cree/

Wîhtamâkêwin Kâhcitinatowin:

Joëlle Saltel

Opaminikêw ohci Otâcimostâkêwin, APTN

(431) 557-9909

[email protected]